موقوف مغربي في اسبانيا يحدث فوضی بسبب الرغبة في التدخين بعد توقيفه بسبب السرقة

اعتقل الحرس المدني الاسباني مواطنين مغربيين في بلدة مورسيا بتوريغويرا بتهمة محاولتهما السرقة.

وبعد إلقاء القبض عليهما، تم نقلهما إلى مركز احتجاز قيادة الحرس المدني في مورسيا، وتم حبسهما بشكل انفرادي، وما لم يتوقعه رجال الامن، تٶكد صحيفة “التافوس” هو أن أحدهما سيحدث مشاكل أكبر بكثير مما كان متوقعًا.

وأكدت مصادر من الحرس المدني لـ “المتحدث باسم الأحداث” ، أن أحد المغربيين المعتقلين أحدث تخريبات في مركز الاحتجاز التابع لقيادة الحرس المدني.

ويعود السبب وراء اعمال التخريب، يضيف المصدر ذاته، الی رغبة الموقوف المغربي في التدخين داخل الزنزانة.

واضطر الحرس المدني إلى تغيير زنزانته أربع مرات، لم تسلم منها المرافق بسبب عنف الموقوف المغربي، الشيء الذي فرض منحه ادوية مهدٸة حتى يتوقف عن تدمير زنازين المعتقل.

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