تحاليل الكشف عن “كورونا” للاعبي المنتخب بمركب محمد السادس- فيديو

خضع لاعبو المنتخب الوطني لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا” اليوم الاثنين بعد التحاقهم بمركب محمد السادس لكرة القدم، لقص شريط التحضيرات للستحقاقات المقبلة.

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