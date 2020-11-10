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بعد خسارة مرتضى منصور.. ترامب مصر الأكثر تداولا

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

تصدر هاشتاج "#مرتضي_سقط_يارجاله"، الإثنين، قائمة الأكثر تداولا في مصر بعد إعلان خسارة المستشار مرتضى منصور، وخروجه من السباق الانتخابي.



وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركز ميت غمر، شمال القاهرة، صباح اليوم الإثنين، عدم حسم أي مرشح لنتيجة انتخابات البرلمان، كما أعلنت إجراء الإعادة بين 4 مرشحين، ليس ضمنهم المستشار مرتضى منصور، ما يعني خروجه من المنافسة نهائيا.

وتعلقت أعين ملايين المصريين بشاشات المحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعة نتيجة انتخابات هذه الدائرة لحسم مصير المرشح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، الذي لقبه العديد من رواد مواقع التواصل بـ"ترامب المصري" بسبب آرائه وتصريحاته الصادمة في بعض الأحيان.

وقبل إعلان النتائج "غير الرسمية"، نشر مرتضى منصور، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أعلن خلاله تصدره نتائج هذه الانتخابات، قائلا إنه "بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة من واقع محاضر الفرز الرسمية المستشار مرتضى منصور يتصدر المركز الأول، ويتقدم على أقرب منافسيه بثلاثة آلاف صوت".

لكن فور إعلان النتائج شبه الرسمية، حل رئيس نادي الزمالك، بالمركز السادس ضمن قائمة المرشحين، ليدخل قائمة أخرى هي قائمة الأكثر تداولا على مستوى مصر وفي عدد من الدول العربية بموقع "تويتر".

وعلى إثر ذلك دشن نشطاء مصريون هاشتاجات؛ #مرتضي_سقط_يارجاله، و#سقوط_مرتضى_منصور، والتي سرعان ما تحولت لـ"ترند" في مصر.

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وقال مستخدمو تويتر إنه للمرة الأولى التي يتابع فيها الشعب المصري بكافة طوائفه وانتماءاته انتخابات برلمانية، وخاصة دائرة ميت غمر، من أجل معرفة مصير مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الذي صدر قرار مؤخرا بعزله من رئاسة النادي.

وسيطرت انتخابات دائرة "ميت غمر" بمحافظة الدقلهية على أحاديث المصريين طيلة يومي انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، والتي جرت السبت والأحد على التوالي.

كما تحول مركز ومدينة "ميت غمر" التي ينتمي إليها ورشح نفسه على مقاعدها مرتضى منصور، إلى "ترند" في مصر، خلال اليومين الماضيين.

وتزامنا مع إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعمل إسقاط على انتخابات دائرة مرتضى منصور.

وأطلق هؤلاء على "ميت غمر" اسم "بنسلفانيا" مصر، في إشارة إلى ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات الأمريكية المتأرجحة، والتي كانت ضمن الولايات التي ساهمت في حسم نتائج الانتخابات الأمريكية بفوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وعلى مدار يومي السبت والأحد الماضيين، أجرت مصر انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية في 13 محافظة مصرية هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتنافس في انتخابات المرحلة الثانية على المقاعد المخصصة لانتخابات النظام الفردي نحو 2085 مرشحا في 70 دائرة فردية، وفي نظام القوائم الانتخابية تنافس 284 مرشحاً في دائرتين تضم 6 محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، وجرى تخصيص 100 مقعد لها.