- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدرج 161 إخوانيا بينهم أبناء حسن مالك على قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل
مصر تدرج 161 إخوانيا بينهم أبناء حسن مالك على قوائم الإرهاب
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
قررت محكمة الجنايات في مصر، إدراج 161 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، في عددها الصادر الاثنين، قرار محكمة الجنايات، بإدراج 161 متهمًا في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
ومن بين المدرجين أبناء القيادي الإخواني حسن مالك، وهم خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر.
وكانت محكمة النقض المصرية، رفضت طعون الحكم بإدراج 161 متهما من عناصر جماعة الإخوان، على قوائم الكيانات الإرهابية، في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، وأيدت حكم محكمة الجنايات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تُدرج 161 إخوانيا بينهم أبناء حسن مالك على قوائم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.