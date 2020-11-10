مصر تُدرج 161 إخوانيا بينهم أبناء حسن مالك على قوائم الإرهاب

مصر تدرج 161 إخوانيا بينهم أبناء حسن مالك على قوائم الإرهاب

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

قررت محكمة الجنايات في مصر، إدراج 161 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.



ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، في عددها الصادر الاثنين، قرار محكمة الجنايات، بإدراج 161 متهمًا في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

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ومن بين المدرجين أبناء القيادي الإخواني حسن مالك، وهم خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر.

وكانت محكمة النقض المصرية، رفضت طعون الحكم بإدراج 161 متهما من عناصر جماعة الإخوان، على قوائم الكيانات الإرهابية، في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، وأيدت حكم محكمة الجنايات.