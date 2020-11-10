شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة الرئيس الأوكراني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:55 صباحًا, 10 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إجراء اختبار تبين أن نتيجته إيجابية.

ونسبت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى مصادر في الرئاسة الأوكرانية قولها: إن الحالة الصحية للرئيس زيلينسكي جيدة، وإنه سيلتزم بالعزل الذاتي ويواصل العمل عن بعد.

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