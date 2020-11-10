مقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص غربي هيت

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سيطرة أمنية تقع غربي مدينة هيت، تعرضت قبل قليل إلى إطلاق نار من قبل قناص مجهول المصدر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاستهداف أسفر عن مقتل عنصر بالجيش وإصابة آخر".