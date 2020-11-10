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مقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص غربي هيت

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أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بمقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص غربي مدينة هيت.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سيطرة أمنية تقع غربي مدينة هيت، تعرضت قبل قليل إلى إطلاق نار من قبل قناص مجهول المصدر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاستهداف أسفر عن مقتل عنصر بالجيش وإصابة آخر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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