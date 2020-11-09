نهضة بركان والإتحاد البيضاوي يتعرفان على خصميهما بكأس الإتحاد الأفريقي

أجريت قرعة النسخة القادمة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء اليوم بالقاهرة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعفى 12 فريقا من لعب الدور التمهيدي، من بينهم نهضة بركان حامل اللقب، حيث سيواجه حامل اللقب نهضة بركان الفائز من مباراة كالوم الغيني وفريق تفرغ زينة الموريتاني.

في حين سيلعب الاتحاد البيضاوي، بطل كأس العرش، الدوري التمهيدي، إد سيلاقي فريق جامتيل الجامبي، والفائز منهما سيلاقي إيساي البنيني.