أجريت قرعة النسخة القادمة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء اليوم بالقاهرة.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعفى 12 فريقا من لعب الدور التمهيدي، من بينهم نهضة بركان حامل اللقب، حيث سيواجه حامل اللقب نهضة بركان الفائز من مباراة كالوم الغيني وفريق تفرغ زينة الموريتاني.
في حين سيلعب الاتحاد البيضاوي، بطل كأس العرش، الدوري التمهيدي، إد سيلاقي فريق جامتيل الجامبي، والفائز منهما سيلاقي إيساي البنيني.
كانت هذه تفاصيل خبر نهضة بركان والإتحاد البيضاوي يتعرفان على خصميهما بكأس الإتحاد الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.