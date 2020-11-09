ندوة طبية علمية حول التصوير الإشعاعي لمرضى كورونا في سيئون

الإثنين 9 نوفمبر 2020

نظمت هيئة مستشفى سيئون العام ممثلة بقسمي الأشعة والعزل، اليوم، ندوة طبية علمية حول (التصوير الإشعاعي لمرضى كوفيد –19)، تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي للأشعة الذي يصادف 8 نوفمبر من كل عام.



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وخلال الندوة التي حضرها مدير عام مكتب وزارة الصحة في وادي حضرموت الدكتور هاني العمودي، ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد، وعميد كلية الطب بجامعة سيئون الأستاذ دكتور حسين باكثير، وعميد كلية المجتمع الأستاذ المساعد عبدالقادر الكاف، استعرض أخصائي ورئيس قسم الأشعة بهيئة مستشفى سيئون الدكتور أديب بارجاء، أهمية التصوير الإشعاعي لمرضى كورونا لمعرفة وتشخيص المرض ومراحل الإصابة والاستشفاء.

من جانبه أكد رئيس لجنة الفعاليات والأنشطة باليوم العالمي للأشعة رئيس قسم الأشعة للشؤون الفنية حامد العيدروس، أهمية إحياء يوم الأشعة في نشر الوعي الصحي عبر ثقافة صحية في كافة جوانب المجال الإشعاعي بما فيها التعامل مع مريض كورونا.