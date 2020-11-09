الارياني: مواجهة التدخلات الخارجية مهمة عربية بعد ان تجلت اطماعها وعناوينها الاستعمارية

الإثنين 9 نوفمبر 2020

قال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني ان ‏ اليمن ودول المنطقة العربية دفعت منذ عقود ولا تزال تدفع حتى اللحظة اثمانا باهضة للتدخلات الخارجية.



وأوضح ان هذه التدخلات ناجمة عن الاطماع التوسعية ومساعي اطراف اقليمية استعادة امجادها التاريخية الآفلة، ولو كان ذلك على حساب وحدة واستقلال وسيادة وأمن واستقرار الدول العربية وسلامة اراضيها .

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واكد الارياني ان المواجهة الحازمة لهذه التدخلات مهمة وطنية عربية وكل لا يتجزأ، بعد ان تجلت بوضوح اطماعها وعناوينها الاستعمارية، ومتاجرتها بالشعارات الدينية ، وقضايا الامة، لتحقيق مآربها الخبيثة، ومسخ الهوية وتمزيق النسيج العربي، وتحويلها مرتع لتنفيذ اجندتها التوسعية وتصفية احقادها التاريخية‏.

واشار الى ان خطورة المرحلة وحجم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تحتم علينا الالتفاف حول المشروع العربي الذي هو طوق النجاة الوحيد، وتوحيد العمل والجهود لما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار دولنا ومصالح شعوبنا، ومواجهة الاطماع والمؤامرات والاخطار التي تحدق بالجميع.