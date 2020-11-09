شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 105 آلاف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 105,142 إصابة مؤكدة و490 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 9,913,553 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 237,037 حالة وفاة.

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