شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم الشعب الفلسطيني» تطالب إدارة «بایدن» بتصويب مسار القضية والان نبدء بالتفاصيل
وعدت اللجنة التي تتخذ من الرباط مقراً لها في بيان أصدرته اليوم، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعود إلى دورها كوسيط محايد في الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، ووقف الاستيطان، وإلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة للمحتل الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية مستقلة.
كانت هذه تفاصيل خبر «دعم الشعب الفلسطيني» تطالب إدارة «بایدن» بتصويب مسار القضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.