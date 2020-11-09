شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم الشعب الفلسطيني» تطالب إدارة «بایدن» بتصويب مسار القضية والان نبدء بالتفاصيل

أعربت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني عن أملها من الإدارة الأمريكية الجديدة بعد انتخاب جو بایدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، تصويب مسار القضية الفلسطينية والعودة لحل الدولتين.

وعدت اللجنة التي تتخذ من الرباط مقراً لها في بيان أصدرته اليوم، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعود إلى دورها كوسيط محايد في الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، ووقف الاستيطان، وإلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة للمحتل الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة أن مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية مستقلة.