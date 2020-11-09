ثالث جمهوري بـ"الشيوخ" يهنئ بايدن.. ندعم انتخابك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت السيناتورة الأمريكية سوزان كولينز، عضو الحزب الجمهوري عن ولاية ماين، الرئيس المنتخب جو بايدن في بيان جديد الإثنين.

كما حثت كولينز، على التحلي بالصبر فيما المرحلة الأخيرة من العملية الانتخابية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن كولينز قولها، إنه: "أود أن أتقدم بالتهنئة للرئيس المنتخب بايدن على فوزه الواضح - إنه يحب هذا البلد، وأتمنى له كل التوفيق.. الانتقال الرئاسي مهم، ويجب منح الرئيس المنتخب ونائبته كل الدعم لضمان استعدادهم للحكم في 20 يناير/ كانون الثاني".

وتعد سوزان كولينز، ثالث سيناتور جمهوري يعترف بفوز الرئيس المنتخب، بعد السيناتور عن ولاية يوتاه ميت رومني، الذي كان أول من هنأ بايدن ونائبته كامالا هاريس، والسيناتور ليزا موركوفسكي، التي أصدرت بيانا أمس الأحد، بالتهئنة أيضاً.

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والسبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 290 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح ضامنًا لـ 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا.

الأمر الذي يعني أن بايدن يضمن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

وبعد مآسٍ عائلية ومحاولتين خائبتين للوصول إلى الرئاسة الأمريكية وحملة انتخابية طغى عليها وباء كورونا، نجح بايدن المخضرم في السياسة (77 عاما) في إقناع الأمريكيين بأنه شخصية توحد الصفوف في مواجهة دونالد ترامب الذي أثار انقساما في المجتمع.