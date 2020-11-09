إصابة كبير مستشاري حملة ترامب بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب ديفيد بوسي، كبير مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مطلع، الإثنين، أن المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب ديفيد بوسي، خضع لفحص كورونا يوم الأحد وثبتت إيجابيته.

وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان بن كارسون لمصابي كورونا في البيت الأبيض.

كما كشف موقع "بلومبرج نيوز" أن ديفيد بوسى ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وسط تفشى للإصابةواضح بين فريق الرئيس.

وتأتى هذه الأخبار بعد أربعة أيام من الإبلاغ لأول مرة عن إصابة مارك ميدوز، كبير موظفى البيت الأبيض، بفيروس كورونا.

ووجه الرئيس المنتخب جوزيف بايدن يوم الاثنين نداءً عاجلاً للأمريكيين لارتداء أقنعة لإبطاء انتشار فيروس كورونا، معلناً أن "القناع ليس بياناً سياسياً" حيث تعهد بجعل هزيمة الوباء بالأولوية رقم واحد له عندما يخلف الرئيس ترامب فى 20 يناير.

وقال بايدن فى تصريحات قصيرة فى ولاية ديلاوير بعد اجتماعه مع أعضاء المجلس الاستشارى (Covid-19) الذى تم تشكيله حديثًا: "لا يهم من صوتت له.. لا يهم حزبك، وجهة نظرك. يمكننا إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح إذا ارتدى الجميع قناعًا للأشهر القليلة القادمة ".

وأضاف: "ليست أرواح ديمقراطية أو جمهورية – وإنما أرواح أمريكية".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن حجم مهمته أصبح واضحًا بشكل صارخ يوم الأحد حيث تجاوزت الأمة 10 ملايين حالة إصابة كورونا وغرقت فى قبضة ما يمكن أن يصبح أسوأ فصل حتى الآن من الوباء.

وقال الرئيس المنتخب فى تصريحاته، إن الإحصاءات القاتمة تشير إلى أن البلاد "تواجه شتاء قاتمًا للغاية" فى المستقبل، وإمكانية وفاة 200 ألف أمريكى آخرين.

