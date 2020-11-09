أبلغت الشرطة عن 3 طلاب.. إحالة مديرة مدرسة في بني سويف للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أحالت سهام يوسف عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، مديرة مدرسة ثانوية تجارية إلى التحقيق في الشئون القانونية، لتخطيها رؤساءها في العمل، وعدم إبلاغ مدير التعليم التجاري ومدير الإدارة التعليمية، حول تواجد عدد من طلاب مدرسة أخرى داخل المدرسة، أو مسئولي الأمن بالمديرية او الإدارة.

كان 3 طلاب دخلوا مدرسة تجارية دون داع، وقبل أن تتعامل مديرة المدرسة مع المشكلة وتتواصل مع مدير المدرسة الأخرى أو تتواصل مع مسئول الأمن، أو التعليم التجاري، أو مدير الإدارة، وأبلغت الشرطة مباشرة تجاه الطلاب.