محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها ستفتح خاصية قفل شاشات أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي فقط، من خلال شركة سامسونج، بداية من الأربعاء المقبل الموافق 11 نوفمبر 2020 ولمدة 3 أسابيع.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن بذلك يتمكن طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي، الذين قاموا بعمل كلمة مرور أو نقش للتابليت ولم يستطيعوا إلغاؤه، من إلغاء الباسورد أو النقش.
وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بإغلاق هذة الخاصية مرة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة، مشددة على جميع الطلاب إلغاء كلمة المرور أو النقش التي تم عملها من قبل خلال هذة الفترة المقررة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من التعليم بشأن "التابلت" لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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