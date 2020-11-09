كيف سقط مرتضى منصور في انتخابات ميت غمر؟ (إحصاء عددي)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

على مدار يومين متتالين تصدرت دائرة مركز ومدينة ميت غمر اهتمامات المتابعين لانتخابات مجلس النواب، حيث يخوض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المنافسة على المقعد الفردي، الذي خسره مساء أمس، وفق الحصر العددي لأصوات الناخبين إلى الآن، بعد حصوله على المركز السادس بين المرشحين، وابتعاده حتى عن جولة الإعادة.

521 ألفًا و875 صوتًا إجمالي عدد الناخبين داخل الدائرة، التي كانت معركتها الانتخابية الأشرس ضمن جولات المرحلة الثانية، لاختيار نائبين فقط للمجلس القادم من 35 مرشحًا، أبرزهم مرتضى منصور، الحاصل على أعلى نسبة تصويت في استحقاقات 2015.

شارك في الانتخابات 201 ألف و873 ناخبًا، بنسبة حضور بلغت 38.6%، بينما بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 183 ألفًا و675 صوتًا، والباطلة 18 ألفًا و198 صوتًا.

وكان حزب "مستقبل وطن" دفع بأحمد الألفي واللواء أسامة راضي مرشحين متحالفين في مواجهة مرتضى منصور، الذي تقدم للسباق في آخر أيام التقديم.

ظل مرتضى منصور داخل فيلته بقرية بشالوش بين أنصاره وأبناء بلدته، يتابع سير العملية الانتخابية، بينما حضر نجله "أحمد" عصر اليوم الأول، ليبدأ في التحرك بين قرى مدينة ميت غمر، لحث الناخبين على النزول والإدلاء بأصواتهم لصالح والده.

في اليوم التالي والأخير للتصويت، واصلت عائلة منصور جولاتها في القرى التي لم يصل إليها الأب في اليوم الأول، ومع اقتراب انتهاء عملية التصويت خرج المستشار مرتضى إلى ساحة فيلته لتوجيه الشكر لأنصاره.

مع بدء الفرز وتداول الأنباء عن تراجع الأب، خرج أحمد مرتضى منصور بين أنصار والده في مقطع فيديو قصير، ليؤكد أن ما يتداول عن سقوط والده غير صحيح، وأنه تصدر ترتيب المترشحين، وفقًا لنتائج الفرز في بعض القرى، الأمر الذي حول ساحة فيلا منصور إلى منصة هتافات مؤيدة.

في الخامسة فجرًا، بدأ رؤساء اللجان الفرعية في التوجه إلى مقر اللجنة العامة بمدينة ميت غمر لتسليم محاضر الفرز، التي أوضح الإحصاء العددي لها، حصول المستشار على الترتيب السادس بين المنافسين، وابتعاده عن خوض جولة الإعادة.

وفق هذا الإحصاء العددي، حصل اللواء بدوي عبداللطيف على 32488 صوتًا، وتلاه، وأحمد الألفي بـ31578 صوتًا، وعبدالفتاح البحراوي بـ 27468 صوتًا، ومحمود العزب بـ24791 صوتًا، ليخوض الأربعة جولة الإعادة، بينما حصل أسامة راضي على 22972 صوتًا، يليه مرتضى منصور بـ21271 صوتًا، ليحتل المرتبة السادسة ويخرج من السباق.

تأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.