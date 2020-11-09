مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي كهربائي مصرعه صعقًا، اليوم الاثنين، أثناء قيامه بتوصيل التيار الكهربائى للمزارع على الطريق الصحراوي بمركز ساحل سليم في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة.

وأشارت التحريات إلى وصول "عثمان.س.ع" ٤٠ عامًا، كهربائي جثة هامدة، بمستشفى ساحل سليم، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء قيامه بتوصيل التيار للمزارع الموجودة على الطريق الصحراوي ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.