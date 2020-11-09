الولايات المتحدة.. حصيلة إصابات فيروس كورونا تتجاوز الـ 10 ملايين حالة

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حاجز الـ10 ملايين حالة.

وتفيد بيانات معهد جونز هوبكينز المعني بمتابعة تطورات جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأن العدد العام للإصابات

المسجلة في البلاد بلغ 10018278 حالة، بينها 237742 وفاة، و3881491 حالة شفاء.

ويأتي ذلك وسط تسارع انتشار الفيروس في البلاد حيث ارتفعت حصيلة الإصابات بالمرض بمليون

حالة مؤكدة خلال الأيام الـ10 الأخيرة فقط.

والسبت الماضي سجلت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا للإصابات الجديدة التي بلغت 131420 حالة، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية 1000 على مدار 5 أيام متتالية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.