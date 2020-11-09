الخارجية الروسية: سنكثف جهود تسوية النزاع في قره باغ دون أن نتدخل فيه

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عزم موسكو على بذل مزيد من الجهود لإجلاس طرفي النزاع في إقليم قره باغ إلى طاولة المفاوضات، في أسرع وقت ممكن.
وقالت زاخاروفا ـ في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين، إن "روسيا لا تخطط لتفعيل مشاركتها في النزاع (الأرمني الأذربيجاني في قره باغ) بل في تسويته".
وأضافت: "كما تعلمون، ثمة اتصالات وجهود دبلوماسية مستمرة منذ عودة النزاع إلى طوره الساخن، رغم أسفنا الشديد.. لذا فنحن نسخر كل الإمكانيات المتاحة لضمان التسوية وجلوس الطرفين إلى طاولة المفاوضات"، مشيرة إلى أن "هناك طريقا وحيدا" لحل النزاع وهو "استخدام الوسائل السياسية الدبلوماسية".
وأكدت عدم موافقة موسكو أنقرة في إمكانية حل مسألة
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