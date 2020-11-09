قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الاثنين، إن لديه ثقة كاملة في العملية الانتخابية الأمريكية، رافضا توجيه رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن نتيجة الانتخابات.
وفي حين أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يقر بعد بهزيمته أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، فإن رئيس الوزراء الكندي دافع عن توجيه تهنئة إلى بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على فوزهما في نهاية الأسبوع.
.. كان من دواعي سروري أن أهنئ الرئيس المنتخب بايدن في عطلة نهاية الأسبوع .. سنواصل العمل مع الإدارة الأمريكية الحالية حتى 20 يناير، وبعد ذلك سنعمل مع الإدارة الجديدة .. من المهم تذكير الناس بقوة الأنظمة الديمقراطية الأمريكية والمؤسسات المصممة لتقييم وتحليل نتائج الانتخابات، وجدولة نتائج الانتخابات.
وقال ترودو للصحفيين: "لدينا ثقة في العملية الانتخابية الأمريكية، كما تكشفت
ذلك".
وأضاف ترودو: "لدينا ثقة في العمليات التي تجري في الولايات المتحدة، وسنواصل إثبات
وكشف زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا عن أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم حول أولوياتهما المشتركة، بما في ذلك المعركة ضد الوباء ومكافحة تغير المناخ.
وقال ترودو على تويتر بعد ظهر هذا اليوم إنه تحدث للتو مع بايدن وهنأه على انتخابه.
وكتب على تويتر قائلا: "لقد عملنا مع بعضنا البعض من قبل، ونحن مستعدون لمتابعة هذا العمل والتصدي للتحديات والفرص التي تواجه بلدينا، بما في ذلك تغير المناخ وكوفيد-19".
كان وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، قد صرح بأن كندا تأمل في "انتقال سلس"، لكن الخطط جاهزة لجميع السيناريوهات على مدى الشهرين المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكندي: لدينا ثقة في العملية الانتخابية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.