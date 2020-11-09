تونس والاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير آليات التعاون المشترك

بحث محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين، مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، أهمية تطوير آليات التعاون الثنائي وتحديثها لتشمل قطاعات جديدة من شأنها دفع التبادل الاقتصادي والبشري على غرار البحث العلمي والدبلوماسية الثقافية.

وأشاد النفطي - خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، بحسب بيان وزارة الخارجية التونسية اليوم - بالمستوى المتميز للعلاقات التونسية الأوروبية، مؤكدًا حرص الجانب التونسي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالاتها.

من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن عزم الجانب الأوروبي على المزيد من دفع الشراكة المتميزة مع تونس ومواصلة دعم الجهود التي تبذلها البلاد لمواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية التي فرضتها جائحة "

واستعرض الطرفان الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المبرمجة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة القادمة، وأكد المسؤول الأوروبي استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس لإنجاح هذه المواعيد الهامة. عن عزم الجانب الأوروبي على المزيد من دفع الشراكة المتميزة مع تونس ومواصلة دعم الجهود التي تبذلها البلاد لمواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية التي فرضتها جائحة " كورونا ".واستعرض الطرفان الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المبرمجة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة القادمة، وأكد المسؤول الأوروبي استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس لإنجاح هذه المواعيد الهامة.

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