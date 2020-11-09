أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، أن أمريكا فرضت عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفرادا وكيانات منها شركات عاملة في قطاع النفط.
وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة فرضت الاثنين عقوبات تتعلق بسوريا على ثمانية أفراد و11 كيانا من بينهم شركات متورطةفي قطاع النفط.
وكان البيت الأبيض أعلن بوقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في يوليو الماضي، إن "العقوبات الجديدة، ستكونجزءا من الحملة المستمرة للضغط السياسي والاقتصادي الهادف إلى حرمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الموارد التي يستخدمها في الحرب على الشعب السوري"، حسب تعبيرها.
وأكدت أن "الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا، وعلى نظام الأسد ورعاته أن يعترفوا بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للحياة لإنهاء النزاع السوري بطريقة سلمية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأمريكية: أمريكا تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفرادًا وكيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.