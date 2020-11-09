المحتجون يهنئون معارضًا مسجونًا بعيد ميلاده أمام مقر المخابرات في مينسك

شهدت عاصمة بيلاروسيا مينسك سلسلة فعاليات احتجاجية، عبر المشاركون فيها عن تضامنهم مع الموقوفين خلال مظاهرات سابقة و"المعتقلين السياسيين"، كما طالبوا برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

ووسط المدينة خرجت مسيرات لكبار السن أطلق عليها "مسيرة الحكمة"، ومر المشاركون فيها الذين ارتفع عددهم تدريجيا إلى نحو ألفي شخص، في الشوارع الرئيسية دون إخلال بالنظام العام ودون أن

يتعرض لهم رجال الشرطة الذين واكبوا المسير.

ولدى مرورهم بمقر لجنة أمن الدول، هتف المتظاهرون بعبارات التهنئة للمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية فيكتور باباريكو القابع في سجن المخابرات.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة لوكاشينكو وسط هتافات "هذه المدينة لنا".

ونظم طلاب في الجامعة البيلاروسية الحكومية اليوم فعالية تضامن

مع رفاقهم المحتجزين والمفصولين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.

كما أجرى الأطباء وفقة تضامنية مع العشرات من زملائهم الذين تم توقيفهم السبت الماضي ومع الطلاب المفصولين أيضا.

وحسب مصادر حقوقية، فإنه تم توقيف نحو 1000 شخص أمس الأحد خلال تفريق المسيرة الاحتجاجية الأسبوعية في مينسك في أكبر حصيلة للمحتجزين منذ أشهر.

وتشهد بيلاروس احتجاجات شبه يومية بدأت في أغسطس الماضي بعد إعلان فوز ألكسندر لوكاشينكو برئاسة البلاد للمرة السادسة على التوالي في انتخابات وصفت المعارضة نتائجها بالمزورة.