ماس يدعو واشنطن للتعاون في المجالات التي تدهور نشاطها

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين الولايات المتحدة، للتعاون في المجالات التي لم تدهور نشاطها عن ذي قبل.

وقال ماس: نرغب في العمل مع الولايات المتحدة ولدينا مسؤولية

مشتركة في المجالات التي لم تعد الولايات المتحدة موجودة فيها كما في السابق.

وكان ماس لفت إلى أنه "ليس كل شيء سيتغير

في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن الأمور ستتحسن".

من جهتها، أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بخبرة جو بايدن السياسية المحلية والخارجية، وقالت إن بايدن يعرف ألمانيا جيدا، مضيفة أنه من الضروري مواصلة العمل على العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا.