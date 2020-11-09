البيانات تفك شفرة نتائج الانتخابات الأمريكية

لعبت البيانات المتعلقة بطبيعة وخصائص المصوتين وبدرجة كبيرة، دورا مؤثرا في فك شفرة نتائج الانتخابات الأمريكية، مع تحولات أثرت في الخريطة الانتخابية، ووضعت الديمقراطيين في موقف إيجابي، شكلتها جائحة قاتلة وصراع متطور وأعمار متفاوتة. وذكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا بيركلي، جاك سيترين، أن الإقبال كان مرتفعًا، حيث بلغ أكثر من 66.5 % من الناخبين المؤهلين، وفقًا للنتائج الأولية، وهو أعلى معدل منذ عقود، وقفز من 60.1 % في عام 2016.

جائحة كورونا

- في ولاية بنسلفانيا الرئيسية، ذكر 83 % من مؤيدي ترمب أنها على الأقل إلى حد ما تحت السيطرة

- 81 % من مؤيدي بايدن قالوا إنها ليست تحت السيطرة على الإطلاق.

المناخ

- 90 % من مؤيدي ترمب ذكروا أنهم غير قلقين بشأن آثار تغير المناخ

- 68 % من الديمقراطيين قالوا إنهم يشعرون بالقلق إلى حد ما أو القلق الشديد.

الاقتصاد

- 82 % من مؤيدي ترمب قالوا إنه ممتاز أو جيد

- 74 % من مؤيدي بايدن قالوا إنه ليس جيدًا أو ضعيفًا

التعليم

- في عام 1996 تم تحديد نسبة أكبر من الناخبين الحاصلين على شهادة جامعية على أنهم جمهوريون

- في 2020 الديموقراطيون كانوا على نحو متزايد من ذوي التعليم العالي.

- 55 % من الذين لم يحصلوا على شهادة جامعية كانوا من أقوى الشرائح الديموغرافية لترمب

- أعطى الرجال الحاصلون على شهادة جامعية بايدن ميزة طفيفة بالتصويت

- صوت النساء الحاصلات على درجة جامعية لبايدن بنسبة 64 %.

الدخل

- ذهب الذين يقل دخلهم الأسري عن 50000 دولار إلى بايدن بهامش من 53 إلى 45 %

- الذين يزيد دخلهم عن 100000 دولار ذهبوا أيضًا إلى بايدن، بنسبة 51 إلى 47 %

- كان أداء ترمب جيدًا بين الأغنى في الولايات الأكثر تنافسية، كولاية أريزونا، حيث قاد الفئات ذات الدخل المرتفع، بينما في جورجيا، فاز بأغنى شريحة بنسبة 53 مقابل 46.

العرق

- صوت 87 % من الرجال السود و93 % من النساء السود لصالح بايدن

- دعم الرجال البيض ترمب بنسبة 59 %، والنساء البيض بنسبة 52 %

المناطق الحضرية

- فاز بايدن بالناخبين في المناطق الحضرية بنسبة 32 % وصوتت الضواحي له بفارق 10 نقاط و54 مقابل 44.

- في المدن الصغيرة وأمريكا الريفية، والتي تشكل مجتمعة ما يقرب من 35 % من الناخبين، فاز ترمب بـ 55-43 و65 -33 على التوالي.

العمر

- كان 52 % من المصوتين، ممن أعمارهم 50 عامًا أو يزيد أكثر ميلًا إلى الجمهوريين، بينما يميل الشباب إلى الديموقراطيين.

- الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، صوتوا لبايدن، بهامش 61 % إلى 36 %.

- الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عامًا، صوتوا لصالح بايدن.

- الفئات الأقدم، وكبار السن من 48 إلى 51 صوتوا لترمب.