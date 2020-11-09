4 أوامر لا يستطيع الرؤساء الأمريكيون إصدارها

سن القوانين

لا يمكن للرئيس أن يسن أي قانون على الإطلاق، ويمكنه أن يمرر مشروع القانون أو يعترض عليه، هذا كل شيء، وبمجرد إقراره، يشار إليه على أنه قانون، إذا تم رفض مشروع قانون، فلا يزال من الممكن تمريره دون موافقة الرئيس بموافقة 2/3 في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب «نصفي الكونجرس»، إذن سلطة وضع قوانين جديدة تقع على عاتق الفرع «التشريعي» للحكومة، وهو «الكونجرس».

إعلان الحرب

في الدستور الأميركي، يشار إلى الرئيس على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن هذا لا يعني أن الرئيس يقرر ساحة المعركة، ولكن بمجرد اندلاع الحرب يمكن للرئيس أن يكون له الكلمة الأخيرة في القرارات الشاملة لفروع الجيش الموجودة داخل وزارة الدفاع (DoD)، ومن المفترض أن يكون الجيش نفسه هيئة محايدة سياسيًا تنفذ الأوامر ببساطة، ويتمتع الكونجرس بسلطة إعلان الحرب رسميًا.

إنفاق الأموال الفيدرالية

كما اتضح، فإن القرارات المتعلقة بكيفية استخدام الأموال الفيدرالية تقع على عاتق التعاون بين الفرع التنفيذي «الرئيس» والسلطة التشريعية «الكونجرس»، مثلما يمكن للكونجرس صياغة مشروع قانون، ويمكن للرئيس الموافقة عليه، فإن الرئيس هو من يصوغ الميزانية ويوافق عليها الكونجرس.

على الرغم من أن الرئيس يشارك في اقتراح الميزانية الأولية الشاملة، ويوقع على الإصدارات النهائية لميزانية كل إدارة، فإنه لا يشارك في القرارات الفعلية المتعلقة بكيفية استخدام الميزانيات.

أعضاء مجلس الوزراء والمحكمة العليا

لا يجوز له اختيار أعضاء مجلس الوزراء أو قضاة المحكمة العليا دون موافقة مجلس الشيوخ،

و نظرًا لأن كونك قاضيًا في المحكمة العليا هو تعيين مدى الحياة، فهو قرار كبير جدًا بشأن من سيتم تعيينه،

وهذا هو السبب في أنه على الرغم من أن الرؤساء يمكنهم اختيار من يفضلون أن يكون قاضيًا، فإن الكونجرس هو الذي يجب أن يوافق على القرار، نفس الشيء مع أعضاء مجلس الوزراء، الذين يؤلفون تلك الإدارات الحكومية فائقة الأهمية مثل الطاقة والعمل والتعليم والأمن الداخلي وما إلى ذلك، وفقًا لموقع (WhiteHouse.gov).