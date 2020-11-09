إيقاف 520 شخصا خلال شهر في لبنان

أوقفت وحدات الجيش اللبناني، خلال شهر، 520 شخصاً من جنسيات مختلفة وفي مختلف المناطق اللبنانية؛ بسبب تورطهم في جرائم متعدّدة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إن إيقافهم «نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أكتوبر الماضي».

ومن بين الجرائم التي ارتكبها الموقوفون، بحسب بيان قيادة الجيش «الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية».

وأعلن البيان أن المضبوطات شملت «90 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدراجات النارية ومراكب الصيد، إضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات». وتمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم، بحسب البيان.