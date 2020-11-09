الاتحاد الأوروبي يجدد عرضه لتهدئة إثيوبيا

وأوضح أنه نقل خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قلق الاتحاد الأوروبي بشأن المخاطر التي تهدد سلامة البلاد واستقرار المنطقة، في حالة استمرار الوضع الحالي.
وفي هذا الصدد، عرض دعم الاتحاد الأوروبي لأي عمل يسهم في تهدئة التوترات، والعودة إلى الحوار وتأمين سيادة القانون في جميع أنحاء إثيوبيا. وأضاف أنه في محادثاته مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بصفته رئيس الهيئة الحكومية الدولية للتنمية «إيجاد»، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، جدد دعم الاتحاد الأوروبي لأية مبادرة من الإيجاد والاتحاد الإفريقي لمعالجة الوضع.
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