الأكثر دموية
نقلت صحيفة «الصباح» العراقية الرسمية عن عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، سعد العبدلي، قوله: «فتح حفرة الخسفة في محافظة نينوى يحتاج إلى جهد دولي، حيث تعد هذه الحفرة الأكبر والأكثر دموية، ولا نعرف عمقها وعدد الجثث الملقاة بها».
وأوضح: «الجثث رميت بشكل عمودي تراكمي، مما يجعل الرفات والعظام تختلط مع بعضها، ليكون من الصعب تشخيص الرفات وعائديتها إلى أسر الضحايا، لكن هناك معلومات تفيد بأن قاع المقبرة عميق جدا ومظلم تماما، ويحتوي على مياه محاليل وغازات، وأمور أخرى».
وأشار «العبدلي» إلى أن «الفريق المختص بقضايا المقابر الجماعية بدأ في التخطيط لهذا الموضوع».
حفرة «الخسفة»:
تقع جنوبي غرب مدينة الموصل، في منطقة صحراوية متروكة لا يعرف عمرها، ولكنها قديمة جدا، وقيل إنها وجدت إثر سقوط نيزك على الأرض قبل آلاف السنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مساع عراقية لفتح حفرة تضم نحو ألفي جثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.