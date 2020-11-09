القبض على رجل لاحتفاظه بجثة نمر نادر

احتجزت الشرطة الفيتنامية رجلا بسبب تخزينه جثة نمر من نوع «الببر الهندي - الصيني» النادر، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية فيتنامية. وذكرت صحيفة «في. إن. إكسبريس» الإخبارية على موقعها الإلكتروني أن الشرطة ألقت القبض على لي هاي ثو (28 عاما) بسبب «انتهاكه لوائح حماية الحيوانات المهددة بالانقراض والنادرة»، بحسب الشرطة. وأوضحت الشرطة أن هناك علاقة تربط بين «ثو» وعصابة تعمل في مجال تهريب الحيوانات البرية، لذلك قامت إثر ذلك بمداهمة منزله. وقالت الشرطة إنها عثرت في منزل الرجل على جثة النمر، إلى جانب رأسي نمر محشو ودب محشو.



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