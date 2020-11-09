ترامب يقيل وزير الدفاع بتغريدة وبايدن في ثاني خطاب: لقاح كورونا سيكون مجانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالته وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه وتعيين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كريستوفر ميلر، وزيرا للدفاع بالوكالة.



جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي نشرها عبر حسابه في "تويتر"، الإثنين. وقال ترامب "يسعدني أن أعلن تعيين السيد ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وزير للدفاع بالوكالة من الآن".



وأضاف ترامب، "تمت إقالة مارك إسبر (وزير الدفاع)، أشكره على خدماته".



والخميس الماضي، نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تحضير إسبر رسالة استقالته من منصبه.



وكانت مصادر في إدارة ترامب أفادت في سبتمبر/أيلول المنصرم، بأن الرئيس غير راض عن عمل وزير الدفاع إسبر، ويسعى إلى استبداله بوزير شؤون المحاربين القدامى روبيرت ويلكي.



وسبق أن أفادت وكالة "بلومبر"، بأن ترامب يدرس إمكانية إعفاء إسبر من منصب وزير الدفاع حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأن إسبر أبلغ المقربين منه بنيته الاستقالة أيا كانت نتائج السباق الرئاسي.



وفي يونيو/حزيران الماضي، ذكرت محطة "إن بي سي" التلفزيونية المحلية، أن ترامب نظر في احتمال إقالة إسبر بشكل فوري بسبب خلافات كبيرة بينهما حول الاحتجاجات التي فجرها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.



وفي المقابل قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه سيكون رئيسا للجميع، وأكد أن لقاح فيروس كورونا سيكون مجانا، مشددا على ضرورة وحدة الأميركيين والعمل معا لمكافحة الفيروس.



وأشار بايدن -في خطاب تلفزيوني- إلى أنه قد آن الأوان لوضع الخطاب الحزبي جانبا والتوحد لهزيمة كورونا والتوصل إلى لقاح آمن وفعال.



وشدد الرئيس المنتخب على ارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا "سنستعيد القيادة الأميركية على المستوى الدولي للتغلب على جائحة كورونا".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن بايدن عن تشكيل فريقه لمكافحة فيروس كورونا، وقال إنه يرى مؤشر "أمل" في إعلان شركتين عن لقاح فعال ضد كورونا، فيما أكدت نائبته كامالا هاريس استعدادهما لمكافحة الفيروس وإعادة بناء الاقتصاد.



وأكد أنه اختار علماء ليشرفوا على استجابة إدارته للجائحة، مما يشير إلى نيته إعطاء الأولوية لمحاربة "كوفيد-19".



وفي تعليقه على إعلان شركتين عن لقاح جديد، قال بايدن "أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الاختراق وفي إعطائنا سببا للشعور بالأمل".



لكنه أضاف أنه من المهم أيضا في الوقت نفسه الإدراك أن انتهاء المعركة ضد "كوفيد-19" سيستغرق أشهرا إضافية.



وقالت الشركتان الأميركية "فايزر" والألمانية "بيونتيك" إن النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية تظهر حماية للمرضى بعد 7 أيام من الجرعة الثانية من اللقاح و28 يوما بعد الجرعة الأولى.



وأصدر الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وكامالا هاريس بيانا عن أنشطتهما لليوم الاثنين.



ووفق البيان، فإن بايدن وهاريس يتلقيان إحاطة من مستشاري الفريق الانتقالي بشأن جائحة كورونا، ويعقدان اجتماعات مع الفريق الانتقالي.

وفي تغريدة على تويتر، قالت هاريس: أنا وجو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا وإعادة بناء اقتصادنا.



كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن سوق الأسهم ارتفع بشكل كبير، وأضاف في تغريدة على تويتر أن هناك لقاحا لفيروس كورونا سيكون قريبا وفعالا بنسبة 90%.



المصدر: وكالات