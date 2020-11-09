بومبيو: وحشية حرب الأسد سبب العقوبات على داعميه

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى ان “الولايات المتحدة الأميركية فرضت اليوم عقوبات على 19 شركة سورية وعلى أعضاء في البرلمان السوري وممولين ومسؤولين عسكريين، وذلك بسبب دعمهم حرب الرئيس السوري بشار الأسد الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري”.
وشدد بومبيو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أنه “لا يزال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، هو الطريق الوحيد للمضي قدماً”.
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