عقوبات أميركية جديدة على سوريا

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2020 9:07 مساءً
وزارة الخزانة الأميركية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة على سوريا استهدفت أفرادا وكيانات منها شركات عاملة في قطاع النفط.
وكانت أميركا فرضت في وقت سابق عقوبات على شخصيات سورية بينها نجل بشار الاسد، كما فرضت عقوبات على كيانات منها الفرقة الأولى بالجيش السوري والفرقة الأولى المدرعة.
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