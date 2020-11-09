دونالد ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر

قال دونالد ترامب اليوم “الاثنين” إنه أنهى خدمة وزير الدفاع مارك إسبر، معلنا عم تعيين كريستوفر ميلر وزيرا للدفاع.

وأفاد دونالد ترامب، في تغريدة له، قبل لحظات، أنه تم إنهاء خدمة مارك إسبر، مضيفا، “يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب “الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع” والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد اتهاماته بوجود تزوير في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها أمريكا خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت على فوز منافسه جو بايدن بالبيت الأبيض.

وتابع ترامب في مجموعة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، منذ قليل، أن “هذه الانتخابات مسروقة”، مبرزا أنه “يجب فصل أصوات البريد في بنسلفانيا عن أصوات الاقتراع المباشر”، متسائلا ” كيف تمت المصادقة على بطاقات الاقتراع هذه، لأنه إذا كانت هناك مشكلة في النظام حول المصادقة، فسيؤثر ذلك بشكل خطير على الانتخابات بأكملها”.

وأضاف: “ما يقلقني هو أن لدينا أكثر من مائة مليون بطاقة اقتراع بالبريد في مدن مثل فيلادلفيا وديترويت مع سلسلة طويلة من المشاكل الانتخابية”.

ويشار إلى أن المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، حصل على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب، على 214 صوتا، وفقا لما ذكرته قناة “سي إن إن” الأمريكية.

