شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا.. إيطاليا 25 ألفًا وإسبانيا 512 واليونان 1490 والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت إيطاليا 25271 إصابة و 356 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها الإحصائي اليومي: إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات في الأراضي الإيطالية إلى 960373 إصابةً، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 41750 حالةً وذلك منذ بداية أزمة الجائحة في البلاد.

وسجّلت إسبانيا 512 حالة وفاة و 52386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و 381218 إصابة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 39345 وفاة.

أما اليونان سجلت 1490 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58187 إصابة وسط تراجع للإصابات بالفيروس بعد فرض الحظر الكلي بالبلاد.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى تسجيل 41 حالة وفاة بالفيروس في أعلى حصيلة يومية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 825 وفاةً.