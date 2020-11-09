289 مراجعا لعيادات مركز الملك سلمان في مخيم الزعتري

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وراجع العيادات أمس الأول 289 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 57 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 46 مستفيدا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 51 حالة، واستقبل قسم الطوارئ 24 مستفيدا، وراجع 14 مريضا عيادة الأسنان.واستقبل كذلك 46 امرأة في العيادة النسوية، فيما راجع عيادة الأذن والأنف 15 فردا ممن يعانون التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما جرى عمل 93 تحليلا لـ31 مريضا، و8 صور أشعة لـ5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 192 وصفة طبية.
وفي إطار مختلف، عقد مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض، اجتماعا أمس مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في اليمن الدكتور حسين جادين، ومدير الطوارئ والصمود في المنظمة دومينيك بيرجون، لبحث كيفية توحيد الجهود لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن ومناقشة السبل الكفيلة بقيام المركز بدعم أعمال منظمة الفاو في اليمن.
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