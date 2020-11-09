119 مهاجرا غير شرعي أعيدوا إلى ليبيا

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وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا، في بيان أنه تم اعتراض 119 مهاجرا بينهم نساء وأطفال من قبل خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط، وجددت المنظمة التأكيد على أنه لا يمكن اعتبار ليبيا ميناء آمنا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن اعتراض 119 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا.وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا، في بيان أنه تم اعتراض 119 مهاجرا بينهم نساء وأطفال من قبل خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط، وجددت المنظمة التأكيد على أنه لا يمكن اعتبار ليبيا ميناء آمنا.

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