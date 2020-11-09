شكرا لقرائتكم خبر أشتية لإسرائيل: حل الدولتين أو الذوبان الديموجرافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس «حان الوقت لإسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديموجرافي».

وذكر في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله أنه لأول مرة منذ عام 1948 يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص.

وشدد قائلا «إن الاستيطان عدو السلام، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية وعن مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية فيها».

وأشار إلى أن عدد المستوطنين الآن في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس بلغ إلى الآن 750 ألف مستوطن يشكلون 25% من مجمل سكان الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعرب أشتية عن الأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة العمل على مسار سياسي جدي مستند إلى الشرعية الدولية وحل الدولتين والاعتراف بفلسطين والعمل على إنهاء الصراع.

وقال «نتطلع إلى علاقات ثنائية فلسطينية وأمريكية من دون أن يرتبط ذلك بإسرائيل، تكون مبينة على أساس احترام قيم الحق والعدل والمساواة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار من خلال إنهاء الاحتلال»، مضيفا «إن الرئيس محمود عباس شريك جدي لأي مسار ينهي الاحتلال».