شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: الحوثية أداة قذرة لتكريس الهيمنة الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نددت الحكومة اليمنية بقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بافتتاح قسم لتعليم اللغة الفارسية في كلية اللغات بجامعة صنعاء، وإطلاق اسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني على إحدى الدفعات.

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي حولت جامعة صنعاء من صرح أكاديمي يضاهي أعرق الجامعات العربية ويخرج المؤهلين في كافة المجالات والتخصصات بمختلف الدرجات العلمية إلى وكر لغسل عقول الشباب ومسخ هويتهم ونشر الأفكار المتطرفة وتدريس اللغة الفارسية، وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني الذي لم تسلم من إرهابهم دول وشعوب المنطقة.

وأشار إلى أن هذه المظاهر الدخيلة على ثقافة وهوية الشعب اليمني، والتي تسعى ميليشيات الحوثي لنشرها في مناطق سيطرتها تؤكد من جديد حقيقة الدور التخريبي الإيراني، وأن الحوثية مجرد أداة قذرة لتكريس الهيمنة والنفوذ الفارسي على اليمن وتحويله لمنطلق لنشر سياسات الفوضى والإرهاب في المنطقة.

وشدد على أن اليمنيين بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية مطالبين بترك خلافاتهم جانبا وإدراك حجم التحديات وطبيعة المؤامرة والمعركة التاريخية الدائرة بين اليمن بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية من جهة، وإيران وأداتها الحوثية من جهة ثانية.

ميدانيا، أفشلت قوات الجيش والمقاومة القبلية محاولات تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه معسكر تداوين في مأرب بعد معارك عنيفة، وأكد يحيى قمع مدير إعلام الجوف على أن الجيش اليمني أسر 20 حوثيا في معارك بمنطقة الأقشع شرقي حزم الجوف، بينما دمرت طائرات التحالف 3 أطقم كانت متوجهة لتعزيز الهجوم على عدوان بمأرب.

وفي جبهة الساحل الغربي، كشفت وكالة (خبر) أن فريقها تمكن من رصد آلاف القتلى من عناصر وقيادات الميليشيات الحوثية الذين دفنتهم خلال الأشهر الأربعة الماضية في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأكد فريق الرصد على أنه تمكن من كشف عمليات دفن لـ2126 قتيلا بينهم 528 قياديا، خلال الأشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر) من العام الجاري، وأوضح أن صنعاء العاصمة والمحافظة تجاوز العدد فيها أكثر من الثلث، حيث دفنت فيهما الميليشيات خلال الأشهر الأربعة جثامين 842 قتيلا بينهم 301 قيادي، لتحتلا المرتبة الأولى، ليليها في المرتبة الثانية محافظة ذمار، ودفنت فيها الميليشيات جثامين 279 قتيلا بينهم 31 قياديا. وأضاف الفريق الراصد أن محافظة حجة احتلت المرتبة الثالثة، خلال الأشهر ذاتها، ودفنت فيها الميليشيات جثامين 231 قتيلا بينهم 58 قياديا، ثم محافظة صعدة في المرتبة الرابعة بـ202 قتيل بينهم 40 قياديا، فيما احتلت المرتبة الخامسة محافظة عمران بـ172 قتيلا، إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية، استهدفت آليات وتجمعات حوثية شرق محافظة الجوف.

وذكرت مصادر ميدانية أن الغارات دمرت الآليات الحوثية وأسفرت عن مقتل وجرح كل من كانوا على متنها، واستهدفت تعزيزات حوثية كبيرة كانت متجهة إلى جبهات شرق المحافظة.

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