عاجل.. الملك يترأس في الرباط جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد كورونا

ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خصصت لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وفق بلاغ للديوان الملكي.

وكان “اليوم 24″، انفرد الخميس الماضي، بنشر خبر حول جلسة العمل في القصر الملكي، حيث كان من المقرر أن يستقبل الملك محمد السادس، مساء الخميس الماضي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، قبل أن يتأجل اللقاء.

وقال مصدر حكومي، الخميس لـ”اليوم 24″، إن الاستقبال له علاقة بالحالة الوبائية بالمغرب، في ظل تطور “مخيف” وتسجيل أرقام قياسية لعدد الحالات المؤكدة، وكذا الوفيات المسجلة يوميا.

وفي ظل تطور الوضع الوبائي مع انتشار جائحة كورونا، كان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خرج الثلاثاء الماضي، للحديث عن احتمال العودة للحجر الصحي.

وقال العثماني، في حديثه أمام مجلس المستشارين، “لا أحد منا يتمنى الرجوع للحجر الصحي الشامل، لما له من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية، ولكنه يبقى خيارا ممكنا إذا خرج الوضع عن السيطرة”.