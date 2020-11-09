قرعة الأدوار الأولى من دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء والوداد يتعرفان على خصمهم في المسابقة 

أجريت اليوم الإثنين، قرعة الدور التمهيدي، والدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الرجاء البيضاوي مع الفائز في مقابلة بطل جامبيا وتونغيث السنغالي، فيما يواجه الوداد البيضاوي، الفائز في مقابلة الملعب المالي وبطل غينيا.

وكان الكاف قد أعفى عددا من الفرق من خوض الدور التمهيدي، وهي الأهلي والزمالك المصريين، ثم الرجاء والوداد البيضاويين، وصن داونز الجنوب إفريقيا، ومازيمبي وفيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية، إضافة إلى الترجي التونسي، وحوريا الغيني وبريميرو دي أوجوستو من أنجولا.