التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3170 بكورونا.. أكثر من الثلث في جهة الدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3170 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1177حالة، من بينها 1005 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 953 حالة جديدة، منها 393 حالة بالصخيرات تمارة. وبجهة الشرق، سجلت 279 حالة، منها 183 حالة بوجدة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 228 حالة، منها 165 حالة بأكادير. وبجهة الشمال، سجلت 165 حالة، منها 54 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 148 حالة، منها 62 بمراكش. وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 83 حالة، ثم 48 يجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 46 بجهة فاس مكناس، و25 حالة بدرعة تافلالات، ثم 16 بالعيون الساقية الحمراء، 2 بكلميم واد نون. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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