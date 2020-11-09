يوفنتوس يدرس إمكانية بيع كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يدرس إمكانية بيع مهاجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك للتخلص من راتبه الكبير، بسبب أزمة كورونا.
يذكر أن يوفنتوس كان قد أعلن، في نهاية الموسم الماضي، عن تفكيره في بيع رونالدو، بسبب نفس الأمر، لكنه تراجع عن ذلك، ليعود الحديث مجددا عن هذه الإمكانية في انتظار تقديم عروض من طرف الأندية، التي ترغب في ضم النجم البرتغالي.
وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد أبدى رغبته في ضم كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، في وقت سابق، لكن الفريق الإيطالي أجل ذلك، ليستمر الدون رفقة فريق السيدة العجوز.
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