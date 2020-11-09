الإثنين 9 نوفمبر 2020

رئيس الوزراء الإثيوبي يُعين 6 مسؤولين حكوميين



قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أصدر قرارات بتعيين 6 مسؤولين حكوميين جدد، في وظائف رفيعة المستوى.

وأضافت، أنه تم تعيين كل من: نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس أركان الجيش، والمفوض للشرطة الفيدرالية، واسماؤهم كالتالي:

1. ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

2 – الجنرال برهانو جولا، رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

3 – اللفتنانت جنرال أبيباو تاديسي، نائب رئيس الأركان لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

4 – تميسجين تيرونه، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

5. ديميلاش جبريمايشيل، المفوض العام للجنة الشرطة الاتحادية.

6. جيدو أندارجاتشو، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء.