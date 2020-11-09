شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يقيل وزير الدفاع «إسبر» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه أنهى خدمة وزير الدفاع مارك إسبر وعين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري. وقال ترامب على تويتر "تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".

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