شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تسقط هليكوبتر روسية بالخطأ وتعتذر والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة خارجية أذربيجان في بيان اليوم الاثنين إن قوات بلادها أسقطت طائرة هليكوبتر روسية قرب حدودها مع أرمينيا بالخطأ، وقدمت اعتذارا لموسكو وعبرت عن استعدادها لدفع تعويض.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن إحدى طائراتها الهليكوبتر من طراز مي-24 أُسقطت فوق أرمينيا قرب الحدود مع منطقة تابعة لأذربيجان، مما تسبب في مقتل اثنين من الطاقم وإصابة ثالث.