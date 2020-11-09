شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تسقط هليكوبتر روسية بالخطأ وتعتذر والان نبدء بالتفاصيل
كانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن إحدى طائراتها الهليكوبتر من طراز مي-24 أُسقطت فوق أرمينيا قرب الحدود مع منطقة تابعة لأذربيجان، مما تسبب في مقتل اثنين من الطاقم وإصابة ثالث.
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