اخبار العالم

أذربيجان تسقط هليكوبتر روسية بالخطأ وتعتذر 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تسقط هليكوبتر روسية بالخطأ وتعتذر  والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة خارجية أذربيجان في بيان اليوم الاثنين إن قوات بلادها أسقطت طائرة هليكوبتر روسية قرب حدودها مع أرمينيا بالخطأ، وقدمت اعتذارا لموسكو وعبرت عن استعدادها لدفع تعويض.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن إحدى طائراتها الهليكوبتر من طراز مي-24 أُسقطت فوق أرمينيا قرب الحدود مع منطقة تابعة لأذربيجان، مما تسبب في مقتل اثنين من الطاقم وإصابة ثالث.

كانت هذه تفاصيل خبر أذربيجان تسقط هليكوبتر روسية بالخطأ وتعتذر  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"