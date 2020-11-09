شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ "بايدن" والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس على فوزهما بالانتخابات. وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين إن جوتيريش "يجدد التأكيد على أن الشراكة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ركن أساسي من أركان التعاون الدولي اللازم للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العالم اليوم".

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