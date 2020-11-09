شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس أوكرانيا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال المكتب الرئاسي في أوكرانيا اليوم إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أصيب بفيروس كورونا وأوضح في بيان ان رئيس الدولة في حالة جيدة وسيواصل أداء واجباته عن بعد في ظل العزل الذاتي.

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