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إصابة رئيس أوكرانيا بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس أوكرانيا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال المكتب الرئاسي في أوكرانيا اليوم إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أصيب بفيروس .

وأوضح في بيان ان رئيس الدولة في حالة جيدة وسيواصل أداء واجباته عن بعد في ظل العزل الذاتي.

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