شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي وإصابة آخر إثر انفجار بكركوك والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المصدر في قيادة شرطة كركوك بأن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية تابعة لشركة غاز الشمال في قرية /پلكانه/ النفطية الواقعة بين قضائي طوز خورماتو وكفري جنوب شرقي كركوك، ماأسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح.
شار إلى أن تنظيم داعش يواصل عملياته في العراق رغم الاعلان عن القضاء على التنظيم عسكريا في اواخر عام .2017
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