شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لدينا أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في كلمة له من مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير: لدينا أنباء إيجابية بشأن لقاح مضاد لكورونا.
وأضاف: قمت بتعيين مجلس استشاري انتقالي لمواجهة فيروس كورونا، وبدأنا بإجراءات لمواجهة الفيروس، وادعو الأميركيين لارتداء الكمامات حتى تعود الأمور إلى طبيعتها و علينا الاتحاد لمواجهة وباء كوروناو سنقوم بتوزيع لقاح كورونا مجانا على كل الأميركيين بعد توفر، مضيفا: سأكون رئيسا لكل الأميركيين وحان الوقت لوضع الخلافات جانبا.
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